LIVE - Sassuolo-Napoli 1-0: neroverdi in vantaggio al primo tiro

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

20' - In area di rigore Traoré addomestica col petto un lancio e prova il dribbling su Thorstvedt che non si fa passare. Proteste dell'ivoriano che chiede un tocco di braccio, per l'arbitro Chiffi è tutto regolare.

17' - Sassuolo in vantaggio alla prima e unica azione. Cross di Pedersen per Pinamonti anticipato da Traoré: sulla palla vagante al limite si avventa Racic che trova un radente col destro che si imbuca all'angolino, traiettoria imparabile per Meret.

14' - NAPOLI VICINISSIMO ALL'1-0! In contropiede Kvaratskhelia premia la sovrapposizione di Mario Rui che mette un cross tagliato: provvidenziale la chiusura di Ferrari che anticipa Osimhen a porta sguarnita.

13' - TRAORE! L'ivoriano si coordina al volo dopo una respinta della difesa e calcia non di molto a lato.

9' - Classico lancio di prima di Politano a cercare lo scatto di Osimhen in profondità: Consigli in uscita anticipa il nigeriano.

7' - Il Sassuolo si affaccia nella metà campo azzurra: cross di Pedersen dalla trequarti a cercare il taglio di Pinamonti sul primo palo. Attento Meret in uscita a fare sua la sfera.

4' - Racic libera l'area servendo involontariamente Lobotka al limite: lo slovacco cerca la porta ma chiude troppo il compasso, palla a lato.

2' - Partenza sprint degli azzurri: si connettono Kvaratskhelia e Traoré, con il georgiano che riceve in area e va al tiro. Schermato dal muro neroverde.

1' - Il Napoli ci prova subito: incursione in area di Di Lorenzo che crossa alla ricerca di Osimhen, anticipato da Matheus Henrique.

18.00 - PARTITI! Comincia il match!

17.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.50 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Sassuolo, recupero della ventunesima giornata di Serie A: "Riprendo le parole di Calzona, la classifica potrebbe spaventare ma dobbiamo guardare partita dopo partita e fare i conti alla fine, adesso non serve. Ha avuto un ottimo impatto sul piano psicologico la squadra lo segue, c'è empatia e ci auguriamo di trovare il prima possibile la via maestra che è quella delle vittorie”.

17.40 - Hamed Junior Traore, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo, recupero della ventunesima giornata di Serie A: "Dispiace per Mazzarri, però bisogna pensare al futuro, stiamo facendo un altro calcio più aggressiva. La squadra è viva e dobbiamo dimostrarlo a Sassuolo ho passato momenti fantastici, sarà emozionante per me".

17.10 - Il campo del Mapei Stadium potrebbe essere in condizioni critiche a causa della forte pioggia. In questo momento diluvia a Reggio Emilia. Da diverse ore maltempo che era previsto e che caratterizzerà anche i prossimi minuti. Un dettaglio che potrebbe condizionare le due squadre, soprattutto il Napoli, più tecnico del Sassuolo. Calcio d'inizio alle ore 18.

17.00 - Ecco le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Mulattieri, berardi, Obiang Ceide, Kumbulla, Volpato, Lipani, Kumi, Defrel. All. Bigica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Juan Jesus, Olivera, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. All. Calzona.

Dalla 15esima giornata in poi il Sassuolo registra il più basso indice di rendimento della Serie A, peggio anche di Salernitana e Cagliari (l'indice di rendimento viene calcolato come la differenza tra la probabilità di vittoria pre e post-match in base a rating Elo e a xG prodotti). Delle 9 partite di campionato in cui Berardi è stato assente, il Sassuolo ha totalizzato 1 solo punto registrando 8 sconfitte e un pareggio.

Il Napoli non vince due partite consecutivamente in campionato dal 30 settembre 2023, quando sedeva ancora Garcia sulla panchina azzurra: Lecce-Napoli 0-4 e Napoli-Udinese 4-1 la gara precedente.

In casa Napoli scenderanno in campo quelli dello scudetto. Tra i pali pronto Meret, in difesa riconferma per Juan Jesus e Rrahmani. Sulle fasce rientra dalla squalifica Di Lorenzo mentre dall'altro lato Mario Rui potrebbe far rifiatare Olivera. A centrocampo c'è l'unico vero ballottaggio, tra Zielinski e Traoré, ma con il polacco favorito per una maglia dal 1' insieme a Lobotka e Anguissa. Davanti ritorna Politano a comporre il tandem offensivo con Osimhen e Kvaratskhelia.

In casa Sassuolo, il neo allenatore Bigica non dovrebbe stravolgere più di tanto l'assetto della squadra: quindi in porta Consigli, davanti a lui pronto all'esordio Kumbulla al fianco di Ferrari. Sulle corsie laterali agiranno Pedersen e Doig, in mediana insieme a Matheus Henrique dovrebbe scivolare Thorstvedt per sostituire lo squalificato Boloca. Alle spalle della punta Pinamonti agirà Bajrami con ai suoi lati Volpato e Laurienté.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Sassuolo-Napoli