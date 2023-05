LIVE - Scudetto, c'è Udinese-Napoli: oltre 12mila napoletani ad Udine, al Maradona tornelli aperti dalle 18

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

17.00 - Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista della partita che stasera potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli. Luciano Spalletti a Udine se la giocherà con la migliore formazione possibile. Lozano favorito su Elmas che potrebbe avere una chance a centrocampo al posto di Zielinski. Tridente completato da Osimhen e Kvara.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Nestorovski, Pereyra

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Sold out al Maradona. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match di Udine. I tornelli dello Stadio Maradona apriranno alle ore 18.

Amici di Tuttonapoli, può essere il grande giorno atteso da 33 anni: il Napoli scende in campo ad Udine e basta un punto per la matematica certezza dello Scudetto. Vi accompagneremo in questa lunga giornata con un ampio pre-partita