LIVE - Scudetto Napoli, grande accoglienza per gli azzurri a Udine. Lazio-Sassuolo 1-0 (14' Anderson): secondo tempo in corso

76' - Proteste della Lazio per un tocco sospetto di mano in area di rigore da parte di Toljan sul cross tentato da Zaccagni. Lascia correre Irrati.

75' - BAJRAMI! Calcio di punizione centrale dell'albanese, respinge con i pugni Provedel.

70' - BERARDI! Azione manovrata del Sassuolo, Bajrami scarica sul numero 10 che calcia a giro col sinistro. Blocca a terra Provedel.

68' - Forzing del Sasssuolo e la Lazio soffre: Sarri opera due cambi. Escono Marusic e Immobile, entrano Hysaj e Pedro.

63' - DEFREL! Ripartenza neroverde gestita come al solito da Frattesi, gran palla per l'attaccante francese che angola troppo il sinistro.

52' - MARCOS ANTONIO! Regalo di Ruan non sfruttato dal regista di Sarri che da ottima posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

49' - OBIANG! Palla scaricata da Berardi per l'inserimento a rimorchio del numero 14 neroverde, sbilenca la conclusione sul fondo.

22.06 - INIZIA IL SECONDO TEMPO.

21.51 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

49' - FRATTESI FA TREMARE LA TRAVERSA! Palla geniale di Berardi per l'inserimento del numero 16 che va a calciare col sinistro, sbattendo sulla parte alta del legno.

21.46 - Concessi 3' di recupero.

44' - Problema al flessore della coscia destra per Vecino: mette fuori la palla Marusic per consentire il cambio. Esce l'uruguayano, entra Milinkovic-Savic.

21.40 - Il Napoli è arrivato all'Hotel Là di Moret di Udine. Il pullman azzurro è stato accolto da una folla festante.

37' - LAZZARI! Prova a fare tutto da solo l'esterno biancoceleste entrando dentro il campo per calciare in porta col sinistro, blocca a terra Consigli.

31' - HENRIQUE! Prima grande occasione per il Sassuolo: transizione di Frattesi che scarica su Laurienté, cross sul secondo palo per il taglio del brasiliano che spedisce sull'esterno della rete.

20' - ZACCAGNI! Azione elaborata della formazione biancoceleste: Vecino scarica sul numero 20 che calcia a giro senza inquadrare lo specchio della porta.

14' - LAZIO AVANTI CON FELIPE ANDERSON! Lancio illuminante di Marcos Antonio per lo scatto sul filo del fuorigioco del connazionale che la addomestica e in uscita non lascia scampo a Consigli. Dopo il gol biancoceleste ancora cori anti-Napoli.

7' - LAZIO SUBITO IN VANTAGGIO MA RETE ANNULLATA! Taglio centrale di Marcos Antonio sul passaggio filtrante di Luis Alberto, palla offerta al centro per il comodo tap-in vincente di Immobile. Rete prima annullata per fuorigioco, poi convalidata dal Var e poi di nuovo annullata.

3' - Partono dei cori di discriminazione territoriale contro Napoli. "Vesuvio lavali col fuoco" e "Odio Napoli".

2' - Parte fortissimo la Lazio con una doppia occasione: Felipe Anderson rientra sul destro e scalda i guantoni di Consigli, sulla ribattuta Marcos Antonio non trova la porta.

21.00 - INIZIA LAZIO-SASSUOLO!

20.35 - Il Napoli è arrivato a Trieste, dove raggiungerà in autobus Udine. Grande accoglienza per il pullman azzurro con tantissimi tifosi che hanno intonato i cori: “Vinceremo il tricolore, vinceremo il tricolore”, "Sarò con te" e "Devi vincere, vincere, vincere".

20.03 - Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Sassuolo, calcio d'inizio alle 21. Maurizio Sarri lascia in panchina Milinkovic-Savic, al posto del serbo gioca Marcos Antonio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

SASSUOLO (4-3-3):Consigli; Zortea, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurienté. All. Dionisi.

19.00 - Hotel Là di Moret, sarà questo l'albergo che ospiterà il Napoli prima della partita contro l'Udinese. E' ovviamente anche l'albergo dove la squadra seguirà Lazio-Sassuolo che potrebbe consegnare lo scudetto aritmeticamente agli azzurri in caso di sconfitta.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di questa lunga serata che i napoletani seguiranno con grande attenzione. In campo c'è la Lazio, in casa contro il Sassuolo, ed una mancata vittoria consegnerebbe lo Scudetto ai partenopei prima ancora di scendere in campo domani ad Udine