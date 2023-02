LIVE - Spezia-Napoli 0-3 (47' Kvaratskhelia, 68', 72' Osimhen): tris degli azzurri!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: di Francesco Carbone ed Antonio Noto

37' - Kvaratskhelia prova a mettersi in proprio. Il georgiano palleggia in area e calcia con il destro, ma la sua conclusione è strozzata e si perde sul fondo.

39' - Palla in profondità di Kvaratskhelia per Osimhen, bravissimo Dragowski ad uscire anticipando il nigeriano.

45' - Cambio all'intervallo per il Napoli: dentro Politano per Lozano.

46' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Reca fa rimbalzare il pallone in areae e nel tentativo di coprire la sfera colpisce con la mano. Rigore per il Napoli.

65' - Agudelo serve Reca in proiezione offensiva, palla forte e tesa in mezzo dell'esterno ma nessuno riesce ad arrivare all'impatto con il pallone

73' - Due cambi per il Napoli: dentro Ndombele e Olivera per Kvaratskhelia e Mario Rui.

24' - Punizione per il Napoli al limite dell'area. Protestano i giocatori dello Spezia ma il fallo c'è, appena fuori dall'area.

19' - Lozano entra in ritardo su Agudelo: fallo e giallo.

17' - Zielinski riceve il pallone tra le linee e va al tiro: destro debole, blocca senza problemi Dragowski.

16' - Kvaratskhelia punta Ampadu e va via: il gallese lo stende e si becca il cartellino giallo.

16' - Nessun problema per Osimhen: il gioco riprende senza problemi.

15' - Manata involontaria di Caldara ad Osimhen: resta a terra il nigeriano. Si ferma il gioco.

11' - DI LORENZO! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Di Lorenzo svetta sul primo palo e di poco non centra lo specchio della porta.

10' - CALDARA RISCHIA L'AUTOGOL! Cross insidioso di Mario Rui, Caldara anticipa anche Dragowski e per poco non infila la propria porta. Corner per il Napoli.

6' - E' partito forte lo Spezia che, complice qualche errore di troppo del Napoli, sta mettendo in apprensione la difesa azzurra.

4' - Palla orizzontale sbagliata da Kvaratskhelia: sul pallone si avventa Agudelo che arriva al limite e scarica il pallone col destro. La sfera termina alta sopra la traversa.

2' - Canovaccio della partita chiaro sin dai primissimi minuti: il Napoli gestisce il possesso, lo Spezia chiude tutti gli spazi.

12:30 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

12:25 - Squadre in campo: tutto pronto per il calcio d'inizio.

12:20 - Il Napoli scende in campo per allungare ancora in classifica. Davanti c'è lo Spezia, una squadra che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, invita a non sottovalutare: "Questa è una partita complicata, loro vengono da un momento delicato, hanno assenze ma una rosa lunga. Questo è un campo difficile, tutti hanno fatto fatica e dovremo farla anche noi. In questo momento dobbiamo dare continuità, ma i cambi fanno la differenza in tutte le gare. Definire i titolari è sempre complicato.

Osimhen? Sta facendo molto bene, ma il premio va dato a tutti quanti perché chi viene chiamato in causa fa sempre molto bene. Io esalterei il gruppo squadra visto stanno facendo tutti bene e dobbiamo continuare", le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Poi un pensiero sulla volata in campionato: "Mancano veramente tante partite, stiamo con i piedi per terra pensando a fare il massimo giorno dopo giorno. Oggi pensiamo allo Spezia, poi tutte le altre; sarà un campionato tutto da giocare facendo il massimo e stando sereni", conclude Giuntoli.

12:15 - Mathias Olivera, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della partita con lo Spezia: "Faccio il massimo per aiutare la squadra, la competizione con Mario Rui è sana e aiuta l'intera squadra ad aumentare il livello".

12.10 - Lo Spezia affronta il Napoli alle ore 12:30. Difficile sfida contro la capolista per le Aquile, che si presentano all'impegno privi del loro allenatore Luca Gotti in panchina. Negli scorsi giorni si è operato alle anche e, nonostante ieri abbia regolarmente tenuto la conferenza stampa pre-partita, quest'oggi seguirà il match da casa. In panchina va il suo vice Fabrizio Lorieri.

11.59 - Pochi minuti al fischio d'inizio di Spezia-Napoli e tutti gli occhi sono puntati su Eldor Shomurodov, l'acquisto del mercato invernale alla prima da titolare con la sua nuova squadra: "Io sono pronto, mi mancava giocare dal primo minuto. Voglio segnare, ma come prima cosa devo aiutare la squadra a salvarsi. Mister Gotti? Ho parlato con lui, la prima cosa che mi ha detto è che siamo come una grande famiglia e questo è molto importante", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

11:15 - FORMAZIONI UFFICIALI

E' stata diramata la formazione ufficiale scelta da Luciano Spalletti per la sfida contro lo Spezia oggi alle 12:30. Nessuna sorpresa, l'allenatore di Certaldo conferma lo stesso undici anti-Roma. Dunque Mario Rui vince il ballottaggio con Mathias Olivera e Lozano la spunta ancora su Politano nel tridente d'attacco.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Ricordando l'andata, col gol di Raspadori arrivato solo nel finale e diverse ripartenze sprecate dallo Spezia, la parola d'ordine è equilibrio. "Lo Spezia sa stare in campo, in possesso ha calciatori tecnici e veloci e sono bravi anche a palleggiare - l'analisi di Spalletti in conferenza - perché sanno guadagnare terreno velocemente e attaccare lo spazio dietro la linea. Sono le loro armi migliori e dovremo essere attenti nelle preventive. Bisognerà fare la partita, ma anche correre all'indietro sulle loro verticalizzazioni perché hanno preso un attaccante veloce", col riferimento chiaro a Shomurodov che dovrebbe subito esordire da titolare

Spalletti non dovrebbe proporre particolari novità dopo la settimana tipo d'allenamento. I ballottaggi sono i soliti: Mario Rui favorito su Olivera a sinistra, nella linea con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo, in mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski (con Elmas che dovrebbe avere spazio nella ripresa) ed in attacco il secondo ballottaggio con Lozano-Politano in lotta per far parte del tridente delle meraviglie con Osimhen e Kvaratskhelia. Il messicano, in crescita di condizione, potrebbe anche essere confermato.

"Partita trappola? Lo diventa se pensiamo ad una vittoria facile, allo Scudetto o al derby". Per il Napoli l'obiettivo è pensare unicamente allo Spezia - nel match odierno delle 12.30 - e non troppo in là. In questo senso Luciano Spalletti non usa giri di parole in conferenza stampa chiedendo alla squadra" attenzione, dedizione ed applicazione" per sfruttare l'occasione e non inciampare sul più bello, anche perché l'interrogativo posto dal tecnico del Napoli sembra quello ideale per tenere tutto il gruppo con i piedi per terra: "All'inizio dicevano che non potevamo fare questo percorso, non poteva avvenire! E' andata in maniera totalmente diversa, ma ora noi rischiamo di fare lo stesso pensando che gli altri non possano fare lo stesso. Perché una di quelle 6 non può fare ciò che abbiamo fatto noi? Quindi ci resta l'obbligo di fare risultato e non farli avvicinare. La strada è lunga". Parole chiarissime per spingere la sua squadra a tenere la miglior media punti d'Europa e provare un altro allungo nei match che precedono la Champions.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Napoli