LIVE - Supercoppa, Napoli-Inter: pre-partita, le formazioni ufficiali

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: di Antonio Gaito e Antonio Noto

TuttoNapoli.net

19.32 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter: "È un trofeo molto importante, al di là delle motivazioni che può dare. Ci teniamo tutti a farlo nostro, sicuramente, se dovessimo vincerlo, ci darebbe una spinta motivazionale per il futuro del campionato e per la doppia gara contro il Barcellona in Champions, momento topico della nostra stagione".

Che percentuale dà al Napoli di vincere la Supercoppa Italiana?

"Siamo particolarmente rimaneggiati, abbiamo avuto la defezione anche di Mario Rui, che è stato portato in panchina, ma non è al 100% per un problema di vesciche. Poi abbiamo due giocatori in Coppa d'Africa come Osimhen e Anguissa che per noi sono molto importanti. Mi ha fatto molto piacere sentire le parole di Politano, si parte 50 e 50, questo deve essere lo spirito, non ci si deve accontentare, ma bisogna cercare di fare nostra la gara".

Come commenta la scelta di Zerbin da titolare?

"Zerbin è un giocatore di qualità tecniche, ma soprattutto di gamba. Ha progressione, forza fisica, resistenza. Credo che la scelta sia ricaduta su di lui per non schiacciarsi troppo dietro, Mazzarri vede i giocatori tutti i giorni, condivido in pieno la sua scelta, lui agisce con cognizione di causa".

Siete sicuri di darlo al Monza?

"Sarebbe un prestito secco, ma è una cosa ancora non decisa. In caso a luglio tornerebbe alla base. Ora però pensiamo a stasera che è una sfida importante e sono sicuro che lui sarà un protagonista".

19.30 - L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli.

Cosa si aspetta, soprattutto a livello di difficoltà, e che segnale può essere per il campionato?

"Vincere questa partita significherebbe tanto. E' la quarta finale in 12 mesi e questo vuol dire tanto. Avversario di tutto rispetto e da temere, sono i campioni d'Italia in carica".

Il Napoli ha assimilato il modulo di Mazzarri.

"Tanti hanno vinto lo scudetto, riproporsi come vincitori è più difficile di vincere. Si sono ripreso ultimamente è una signora squadra e come tale è giusto rispettarla".

Questa trasferta vi mette in difficoltà in campionato?

"E' una corsa alla pari tra noi e la Juventus, loro sono avvantaggiati perché possono pianificare meglio la settimana ma va detto che la Champions è un grande stimolo. Avere più giorni in settimana riduce gli infortuni e questo è un dato di fatto. Se loro si vogliono sottovalutare è riduttivo: Juve, Milan e Inter lottano sempre per vincere, loro sono favoriti come noi e il Milan e ci vedremo un bel finale di campionato".

19.23 - L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter.

Quanto è importante questa Supercoppa, anche per girare la stagione?

"Sappiamo l'importanza di questa partita e che c'è un popolo intero che ci sosterrà. Dovremo scendere in campo e dare il massimo, poi vedremo se ci riusciremo".

Dove il può fare male all'Inter?

"In una finale si parte 50 e 50. Loro sono in forma, noi in ripresa: abbiamo tutte le carte per mettere in difficoltà l'Inter".

Firmeresti per i rigori?

"No, speriamo di chiudere la partita prima e di vincerla".

19.21 - L'esterno dell’Inter Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli: "Tanta fiducia, ma sappiamo che non sarà facile. Affrontiamo un avversario con grande qualità. Dovremo scendere in campo con la stessa determinazione messa contro la Lazio".

Il Napoli ha cambiato modulo: diventa più imprevedibile per voi?

"Rimangono una squadra forte. Anche se sono in difficoltà, restano una squadra temibile e dovremo stare attenti per portare a casa il trofeo".

Come sarà affrontare Kvaratskhelia?

"Kvara è un giocatore di qualità, ma non è il solo. Dovremo difendere di squadra per vincere".

18.53 - FORMAZIONI UFFICIALI

Walter Mazzarri conferma l'assetto vincente della semifinale con la Fiorentina, con la linea di difesa a tre (o a cinque) con Di Lorenzo braccetto e Rrahmani e Juan Jesus a completare. Mazzocchi sulla destra. La novità è a sinistra: out Mario Rui, al suo posto c'è Zerbin. Per il resto tutto confermato, centravanti compreso: c'è Simeone, preferito a Raspadori ancora.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D'Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

18.32 - Problema al piede per Mario Rui. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, riferendo che Walter Mazzarri al suo posto pare sia intenzionato a scegliere Alessio Zerbin e non Mazzocchi con Di Lorenzo alto e l'inserimento di un altro difensore.

In casa Inter Bastoni non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: Acerbi si sposterà sul centrosinistra, con De Vrij a guidare la difesa e Pavard sul centrodestra. In porta Sommer, in mediana pochi dubbi: Calhanoglu, che salterà la prossima di campionato per squalifica, sarà regolarmente al suo posto; Barella e Mkhitaryan sono entrambi nettamente in pole su Frattesi, sempre più prezioso come soluzione a gara in corso, ma l'armeno non è al meglio. Darmian a destra, Dimarco sull'out opposto. Thuram con Lautaro in attacco.

Se per Traorè c'è bisogno di tempo, ed in questo senso ieri ha proseguito il richiamo di preparazione per rimettersi al pari dei compagni, per l'altro volto nuovo Cyril Ngonge invece potrebbe esserci subito spazio. "Ci ho parlato, è disponibile e penso abbia un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso perché è arrivato in un gruppo", le parole di Mazzarri sull'ultimo arrivato in casa Napoli che potrebbe rappresentare il cambio a Politano nella ripresa. Difficile lasciare fuori Zerbin dopo la doppietta in semifinale, ma in ogni caso al rientro in Italia la società procederà con la cessione in prestito (ora c'è il Monza e non più il Frosinone).

Le parole di Walter Mazzarri sui recuperi vengono ampiamente confermate dall'ultimo allenamento. I problemini di Mazzocchi e Cajuste contro la Fiorentina non si sono rivelati veri e proprio infortuni ed entrambi hanno svolto le ultime due sedute e sono disponibili per domani. Toccherà sicuramente al centrocampista mentre per l'ex laterale della Salernitana molto dipenderà dalla conferma o meno della difesa a tre vista contro la Fiorentina. A disposizione anche Zielinski ("sta bene, ma non so che minutaggio può avere") che però sarà utilizzato solo in caso di necessità contro la squadra con cui s'è già accordato per giugno.

"Non firmo per il pari, non dimentichiamo che il Napoli è Campione d'Italia". A differenza di quanto accaduto prima della semifinale contro la Fiorentina, Walter Mazzarri stavolta ha un obiettivo diverso ed alla vigilia della sfida all'Inter l'approccio comunicativo è totalmente diverso. Il tecnico del Napoli deve dare coraggio e fiducia alla squadra verso la sfida all'attuale capolista, avanti addirittura di venti punti in campionato ed alla ricerca del terzo successo di fila in Supercoppa italiana. Stessa linea per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non vuole sentire discorsi sui favoriti: "Io penso che in una finale di una competizione sia sbagliato parlare di favoriti. Si affronteranno due grandissime squadre che sono qui per quanto fatto la scorsa stagione e si azzerano i valori del campionato. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti", le parole del capitano del Napoli che spera poi di sfruttare la competizione per svoltare anche in campionato: "Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare la seconda parte di stagione".