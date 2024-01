LIVE - Supercoppa, Napoli-Inter: pre-partita, si va verso la conferma della difesa a 3

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: di Antonio Gaito e Antonio Noto

TuttoNapoli.net

In casa Inter Bastoni non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: Acerbi si sposterà sul centrosinistra, con De Vrij a guidare la difesa e Pavard sul centrodestra. In porta Sommer, in mediana pochi dubbi: Calhanoglu, che salterà la prossima di campionato per squalifica, sarà regolarmente al suo posto; Barella e Mkhitaryan sono entrambi nettamente in pole su Frattesi, sempre più prezioso come soluzione a gara in corso, ma l'armeno non è al meglio. Darmian a destra, Dimarco sull'out opposto. Thuram con Lautaro in attacco.

Se per Traorè c'è bisogno di tempo, ed in questo senso ieri ha proseguito il richiamo di preparazione per rimettersi al pari dei compagni, per l'altro volto nuovo Cyril Ngonge invece potrebbe esserci subito spazio. "Ci ho parlato, è disponibile e penso abbia un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso perché è arrivato in un gruppo", le parole di Mazzarri sull'ultimo arrivato in casa Napoli che potrebbe rappresentare il cambio a Politano nella ripresa. Difficile lasciare fuori Zerbin dopo la doppietta in semifinale, ma in ogni caso al rientro in Italia la società procederà con la cessione in prestito (ora c'è il Monza e non più il Frosinone).

Le parole di Walter Mazzarri sui recuperi vengono ampiamente confermate dall'ultimo allenamento. I problemini di Mazzocchi e Cajuste contro la Fiorentina non si sono rivelati veri e proprio infortuni ed entrambi hanno svolto le ultime due sedute e sono disponibili per domani. Toccherà sicuramente al centrocampista mentre per l'ex laterale della Salernitana molto dipenderà dalla conferma o meno della difesa a tre vista contro la Fiorentina. A disposizione anche Zielinski ("sta bene, ma non so che minutaggio può avere") che però sarà utilizzato solo in caso di necessità contro la squadra con cui s'è già accordato per giugno.

"Non firmo per il pari, non dimentichiamo che il Napoli è Campione d'Italia". A differenza di quanto accaduto prima della semifinale contro la Fiorentina, Walter Mazzarri stavolta ha un obiettivo diverso ed alla vigilia della sfida all'Inter l'approccio comunicativo è totalmente diverso. Il tecnico del Napoli deve dare coraggio e fiducia alla squadra verso la sfida all'attuale capolista, avanti addirittura di venti punti in campionato ed alla ricerca del terzo successo di fila in Supercoppa italiana. Stessa linea per il capitano Giovanni Di Lorenzo che non vuole sentire discorsi sui favoriti: "Io penso che in una finale di una competizione sia sbagliato parlare di favoriti. Si affronteranno due grandissime squadre che sono qui per quanto fatto la scorsa stagione e si azzerano i valori del campionato. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti", le parole del capitano del Napoli che spera poi di sfruttare la competizione per svoltare anche in campionato: "Riuscire a vincerlo potrebbe darci ancora più entusiasmo e autostima per affrontare la seconda parte di stagione".