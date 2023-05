LIVE - Udinese-Napoli 1-1 (13' Lovric, 52' Osimhen): pareggio degli azzurri

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

63' - Primo cambio per il Napoli: entra Zielinski al posto di Ndombele.

60' - Tentativo di Becao da fuori dopo una bella combinazione con Lovric: destro angolato, ma Meret è ben piazzato e blocca.

56' - Tifosi del Napoli impazziti alla Dacia Arena. Napoli ora in possesso palla e alla ricerca del secondo gol.

52' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!!! Anguissa riceve in area, non calcia e appoggia a Kvaratskhelia. Tiro a giro, Silvestri respinge. Sulla ribattuta però c'è Osimhen, che piazza col destro e sigla l'1-1!

51' - Inizio di secondo tempo in linea con quanto visto nella prima frazione: Udinese ben organizzata, il Napoli fatica a trovare spazi.

48' - Lovric appoggia al limite per Walace che strozza leggermente il destro che si spegne sul fondo.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

21:48 - INIZIA LA RIPRESA!

La prima frazione della Dacia Arena si chiude sul punteggio di 1-0. Decide fin qui il gol segnato da Lovric al 13'. Squadre negli spogliatoioi.

21:32 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

46' - Kvaratskhelia imbuca per Olivera, che di prima intenzione centra: Lovric fa buona guardia.

45' - L'arbitro assegna un minuto di recupero.

44' - L'Udinese continua ad attaccare e il Napoli fa fatica a trovare in sincronismi giusti. Non un gran primo tempo per gli azzurri.

42' - Buona traccia per Anguissa, che al momento del cross però liscia completamente il pallone.

37' - Sugli sviluppi di un corner per l'Udinese, Bijol schiaccia di testa ma la palla si alza sopra la traversa.

35' - Si accendono gli animi in campo. Kvaratskhelia sgasa a sinistra ma viene steso. Per Abisso è tutto regolare, proteste della panchina.

32' - OSIMHEN! Cross dalla trequarti di Di Lorenzo a cercare il nigeriano che stacca su Bijol e impatta di testa: il pallone esce di un soffio alla sinistra di Silvestri.

30' - LOVRIC! Pereyra recupera palla e serve Lovric che calcia da fuori: Meret è attento e respinge.

28' - Il Napoli fatica a calciare in porta, l'Udinese arriva sempre prima sulle seconde palle.

24' - OSIMHEN! Sugli sviluppi di un calcio piazzato Osimhen anticipa tutti in area: incornata angolata, Silvestri devia in angolo. Si alza però la bandierina, fuorigioco del nigeriano.

22' - Kvaratskhelia finisce a terra in area dopo uno scontro con Becao. Per l'arbitro è tutto regolare.

19' - Il Napoli non riesce a trovare spazi in questa fase. Molto bene l'Udinese nei duelli uomo su uomo.

16' - Serpentina centrale di Olivera che supera Ehizibue che lo stende: fallo e giallo.

13' - GOL DELL'UDINESE! Udogie appoggia in area per Lovric che, colpevolmente lasciato da solo dalla difesa del Napoli, calcia un destro a giro preciso che si infila sul secondo palo.

11' - Elmas regala palla all'Udinese fuori area. Walace recupera alto e calcia: Rrahmani fa muro.

8' - Sugli sviluppi del corner Di Lorenzo stacca di testa, nessun problema per Silvestri che blocca.

7' - Di Lorenzo scucchiaia in area per Ndombele, Perez tocca il pallone e lo mette in angolo.

6' - Il copione è ben chiaro: il Napoli gestisce il possesso palla, l'Udinese è ben chiusa.

2' - Subito scontro tra Kvaratskhelia e Becao. Resta a terra il georgiano, ma non è nulla di grave.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:42 - Le squadre sono in campo: manca pochissimo al fischio d'inizio.

20:37 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della partita con l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "E' un momento molto delicato e bello, c'è da fare un ultimo centimetro e bisogna essere concentrati. Dopo tanti anni avere la riconoscenza del pubblico napoletano è motivo di grande orgoglio e soddisfazione".

Spalletti lo ritiene tanto innamorato da non avere dubbi a restare? "Non ne abbiamo parlato, so che è innamorato della città, della squadra, del popolo e ha dato tutto se stesso in questo progetto. Poi vedremo".

20:34 - Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, prima del match col Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Mi sento colui che ha seminato, da un'idea mia con un aiuto della famiglia Coppola è nato Castel Volturno, in pochi mesi. Ho seminato da zero, in tre anni siamo andati al Da Luz a giocare col Benfica. E' come se fosse un nipote che ritrovi, la base è stata costruita solida. Dissi che ero andato a seminare nel deserto e oggi, grazie al percorso fatto da De Laurentiis e tutti i collaboratori tecnici che mi hanno succeduto, dopo il 2009, anno della mia uscita, ora si raccoglie la semina".

Qual è il giocatore chiave del Napoli? "Kvaratskhelia nel momento della partenza della stagione ha dato quel salto di qualità, di fantasia, di tecnica che al Maradona ci voleva. E' quello che esalta il DNA del pubblico napoletano"

De Laurentiis le ha già chiesto di Samardzic? "Sono molto attenti ai nostri giocatori, abbiamo ottimi rapporti. C'è Giuntoli che ha un occhio di gran professionalità, è un cacciatore di talenti e da noi ce ne sono. Ora il mercato non è ancora cominciato, ma un paio di giocatori nostri sono attenzionati".

20:24 - Amir Rrahmani, difensore del Napoli, prima della partita con l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Abbiamo visto Lazio-Sassuolo insieme, ma sappiamo di tenere in mano la situazione e ora vogliamo chiuderla stasera perché c'è un popolo intero ad aspettare. Vedremo un Napoli che vuole vincere lo Scudetto, saremmo molto felici anche con un pareggio".

20:23 - Walace, centrocampista dell'Udinese, parla così a DAZN prima della partita contro il Napoli che potrebbe consegnare lo Scudetto a questi ultimi: “Sappiamo che il Napoli è qui per vincere, ma noi giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e abbiamo le nostre motivazioni per fare bene oggi”.

Come vi siete preparati per la partita?

“Con un atteggiamento elevato fin dall’inizio e grande senso di appartenenza. Loro sono forti ma noi non siamo da meno”.

20:09 - Non ci sarà l'eventuale bagno di folla in città per i calciatori del Napoli di ritorno da Udine, che stasera arrivi lo Scudetto o meno. Sky informa che il programma azzurro prevede il pernottamento nel capoluogo friulano, con la squadra che tornerà domani in città anche se al momento non è chiaro in quale aeroporto atterrerà.

20:00 - Atmosfera da brividi al Maradona per la trasmissione in streaming di Udinese-Napoli che potrebbe valere lo scudetto agli azzurri. Stadio già quasi pieno, trasformato in una vera discoteca dal deejay Decibel Bellini. Sembra un pre-partita di una finale Champions, allo stadio manca solo la squadra che giocherà alle 20.45 alla Dacia Arena.

19:58 - Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha presentato così a Sky Sport la sfida col Napoli di questa sera: "Tifiamo per la nostra squadra ed evidentemente tutti abbiamo voglia di vincere. Il Napoli ha fatto un campionato straordinario, non credo che in passato ci sia stato un divario così netto fra la prima e la seconda in classifica. La squadra di Spalletti ha già vinto virtualmente lo Scudetto dopo un grande campionato. Noi però stasera cercheremo di vincere come facciamo in ogni partita".

19:37 - Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Napoli, match valido per la 33esima giornata e che potrebbe consegnare l’aritmetico scudetto agli azzurri. Luciano Spalletti opera due cambi rispetto all’1-1 casalingo contro la Salernitana: Ndombele rimpiazza Zielinski e Elmas prende il posto di Lozano. Per il resto tutto confermato. Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera sulla fasce con Rrahmani e Kim al centro della difesa. Centrocampo con Lobotka, Anguissa e Ndombele, mentre in attacco il tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Elmas.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

18:55 - Cresce l'attesa a Udine per la sfida tra Udinese e Napoli in programma alle 20.45, che potrebbe regalare lo scudetto ai partenopei. Lunghe code all'ingresso del settore ospiti della Dacia Arena, con alcuni tifosi che indossano già la maglia da campioni d'Italia.

18:31 - L'atmosfera è già calda all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove stasera saranno oltre cinquantamila a guardare nei maxischermi Udinese-Napoli. L'evento imbastito dal club azzurro per l'occasione è andato sold out e sono già lunghissime le code ai tornelli, aperti dalle ore 18, ovviamente con l'azzurro a dominare.

18:00 - Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli. Il presidente ha deciso di vedere Udinese-Napoli dal Maradona, insieme ai cinquatamila e più che lo popoleranno. In queste ore è approdato in città ed è stato avvistato, come riporta Rai News, alla stazione centrale nel pomeriggio.

17.00 - Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista della partita che stasera potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli. Luciano Spalletti a Udine se la giocherà con la migliore formazione possibile. Lozano favorito su Elmas che potrebbe avere una chance a centrocampo al posto di Zielinski. Tridente completato da Osimhen e Kvara.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Nestorovski, Pereyra

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Sold out al Maradona. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match di Udine. I tornelli dello Stadio Maradona apriranno alle ore 18.

Amici di Tuttonapoli, può essere il grande giorno atteso da 33 anni: il Napoli scende in campo ad Udine e basta un punto per la matematica certezza dello Scudetto. Vi accompagneremo in questa lunga giornata con un ampio pre-partita