LIVE - Udinese-Napoli, pre-partita: squadre in campo per il riscaldamento

20:09 - Non ci sarà l'eventuale bagno di folla in città per i calciatori del Napoli di ritorno da Udine, che stasera arrivi lo Scudetto o meno. Sky informa che il programma azzurro prevede il pernottamento nel capoluogo friulano, con la squadra che tornerà domani in città anche se al momento non è chiaro in quale aeroporto atterrerà.

20:00 - Atmosfera da brividi al Maradona per la trasmissione in streaming di Udinese-Napoli che potrebbe valere lo scudetto agli azzurri. Stadio già quasi pieno, trasformato in una vera discoteca dal deejay Decibel Bellini. Sembra un pre-partita di una finale Champions, allo stadio manca solo la squadra che giocherà alle 20.45 alla Dacia Arena.

19:58 - Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha presentato così a Sky Sport la sfida col Napoli di questa sera: "Tifiamo per la nostra squadra ed evidentemente tutti abbiamo voglia di vincere. Il Napoli ha fatto un campionato straordinario, non credo che in passato ci sia stato un divario così netto fra la prima e la seconda in classifica. La squadra di Spalletti ha già vinto virtualmente lo Scudetto dopo un grande campionato. Noi però stasera cercheremo di vincere come facciamo in ogni partita".

19:37 - Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Napoli, match valido per la 33esima giornata e che potrebbe consegnare l’aritmetico scudetto agli azzurri. Luciano Spalletti opera due cambi rispetto all’1-1 casalingo contro la Salernitana: Ndombele rimpiazza Zielinski e Elmas prende il posto di Lozano. Per il resto tutto confermato. Meret in porta, Di Lorenzo e Olivera sulla fasce con Rrahmani e Kim al centro della difesa. Centrocampo con Lobotka, Anguissa e Ndombele, mentre in attacco il tridente formato da Osimhen, Kvaratskhelia e Elmas.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski. All. Sottil.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

18:55 - Cresce l'attesa a Udine per la sfida tra Udinese e Napoli in programma alle 20.45, che potrebbe regalare lo scudetto ai partenopei. Lunghe code all'ingresso del settore ospiti della Dacia Arena, con alcuni tifosi che indossano già la maglia da campioni d'Italia.

18:31 - L'atmosfera è già calda all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, dove stasera saranno oltre cinquantamila a guardare nei maxischermi Udinese-Napoli. L'evento imbastito dal club azzurro per l'occasione è andato sold out e sono già lunghissime le code ai tornelli, aperti dalle ore 18, ovviamente con l'azzurro a dominare.

18:00 - Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli. Il presidente ha deciso di vedere Udinese-Napoli dal Maradona, insieme ai cinquatamila e più che lo popoleranno. In queste ore è approdato in città ed è stato avvistato, come riporta Rai News, alla stazione centrale nel pomeriggio.

17.00 - Ultime di formazione direttamente da Sky Sport in vista della partita che stasera potrebbe consegnare lo Scudetto al Napoli. Luciano Spalletti a Udine se la giocherà con la migliore formazione possibile. Lozano favorito su Elmas che potrebbe avere una chance a centrocampo al posto di Zielinski. Tridente completato da Osimhen e Kvara.

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Nestorovski, Pereyra

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Sold out al Maradona. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match di Udine. I tornelli dello Stadio Maradona apriranno alle ore 18.

Amici di Tuttonapoli, può essere il grande giorno atteso da 33 anni: il Napoli scende in campo ad Udine e basta un punto per la matematica certezza dello Scudetto. Vi accompagneremo in questa lunga giornata con un ampio pre-partita