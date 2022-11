Liverpool-Napoli 2-0, le pagelle: ko immeritato ma è primato! Ostigard e Olivera volano, Lobo super

Le pagelle di Liverpool-Napoli 2-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Meret 6 - Un tuffo ad inizio gara, poi una grande parata con un guizzo su Salah, vanificata da un fuorigioco millimetrico che il VAR avrebbe eventualmente sicuramente rivisto tracciando le linee. Sicuramente poteva fare qualcosa in più sul colpo di testa del primo gol, anche se parliamo di una conclusione forte e ravvicinata. Sul secondo quasi fa un miracolo.

Di Lorenzo 6,5 - Non demerita, anzi è intelligente in diversi posizionamenti e chiude con buon tempismo diverse incursioni. Manca un po' la fase propositiva: non rinuncia a spingere, ma non trova il tempo per la giocata determinante

Ostigard 7 - Non la partita più agevole per un centrale che è ancora in crescita nel gioco dal basso, ma tutto sommato spesso allontana senza fronzoli quando la pressione reds si alza forte. Di testa domina nella sua area ed anche in quella avversaria, ma il VAR pizzica un centimetro di fuorigioco. Nel finale salva un gol fatto e chiude un'altra bella prova.

Kim 6,5 - Qualche lettura non perfetta, ma non è semplice prevedere i movimenti di Firmino che è una punta atipica funzionale per i compagni. Alterna dunque dei movimenti un po' così a buone chiusure, spesso in anticipo, esaltandosi nella lotta. Sul primo gol però gli saltano proprio in testa.

Olivera 7 - Un'altra ottima prova, come all'andata, limitando un cliente del calibro di Salah. Parte spesso prima assorbendo l'attacco alla profondità oppure coprendo col corpo e rallentando l'egiziano. Aiuta sulle palle alte, dà pienamente ragione a Spalletti nella scelta di schierarlo titolare

Anguissa 6,5 - 97 minuti che rappresentano le prove generali per l'Atalanta. E dimostra di tenere sotto una pressione nettamente superiore come quella dei reds, battagliando senza timori e dando anche qualità alla manovra. Non cala più di tanto e fino alla fine prova a propiziare il pareggio.

Lobotka 7 - Se il Napoli non perde mai la bussola, nonostante la pressione furiosa dei reds, è grazie a lui. Sterza mandandoli spesso a vuoto, quando cambia passo e parte in dribbling viene sistematicamente steso perché rischia anche di aprire spazi alle spalle (dall'82' Zielinski sv)

Ndombele 6 - Chiamato a sacrificarsi spesso, come mai accaduto forse finora, rincorrendo sulle folate del Liverpool che prova il tutto per tutto nel primo tempo. Qualche scambio di fino con Kvara, ma anche tanti errori nell'ultimo passaggio (dall'89' Raspadori sv)

Politano 6 - Non determina, ma soffre anche le distanze dai compagni. Viene innescato spesso in mezzo a due, deve fare giocate molto complicate per aprirsi uno spazio per collegarsi ad Osimhen. Da salvare più che altro per l'aiuto in non possesso (dal 70' Lozano 6 - Nuove energie per attaccare la profondità, ancora con più gamba, quando il Liverpool tenta il tutto per tutto, si apre e sembra avere anche il fiato corpo. E tutto sommato affonda negli spazi, ma senza incidere)

Osimhen 6 - Pochi palloni realmente giocabili, alcuni li arpiona col gambone come solo lui riesce a fare, ma comunque ha poca assistenza per poter mettere seriamente in difficoltà la difesa (dall'89' Simeone sv)

Kvaratskhelia 6,5 - Non mancano diversi ottimi spunti, all'interno però di una gara difficoltosa, innescato solo con lanci piuttosto casuali e senza sostegno dei compagni. Deve mettersi spesso in proprio ed il Liverpool stavolta su di lui non si limita alle buone maniere. Meglio nella ripresa, quando cala leggermente la pressione (dall'82' Elmas sv)