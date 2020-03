Lo stop dell'Uefa ferma (finalmente) gli allenamenti: anche Castel Volturno chiude

Può fermarsi anche il Napoli. La squadra di Gattuso era l'unica italiana ancora costretta ad allenarsi, ed in questo senso esponendosi al contagio non meno di una partita ufficiale, ma ieri è arrivata la comunicazione Uefa che dalle parti di Castel Volturno attendevano da più di una settimana. Stop anche alle coppe europee, rinvio del match di ritorno col Barcellona, e quindi quest'oggi niente ripresa della preparazione dopo il giorno di riposo di ieri. Inevitabile e persino tardiva la scelta dell'Uefa, dopo la volontà di andare avanti dei giorni scorsi, con i casi di contagio in aumento in tutto il mondo - ed il rinvio di tutti i maggiori campionati - e le positività nel mondo cel calcio che sono sempre più frequenti.

Anche per gli azzurri dunque scatta lo stop agli allenamenti. La ripresa è fissata ufficialmente per mercoledì prossimo, ma chiaramente ora il club partenopeo può uniformarsi alle altre di Serie A e valutare giorno per giorno la situazione e quasi sicuramente - con la conferma di questo trend nel nostro paese - lo stop agli allenamenti si allungherà ulteriormente. L'indicazione data ai tesserati, naturalmente, è di non muoversi da casa con la propria famiglia, aggiornare lo staff medico di ogni tipo di problematica, provando magari a tenersi un minimo attivi con qualche esercizio fatto in casa.