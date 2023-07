"Lo vendete?": retroscena su ADL e la telefonata all'Atalanta per Koopmeiners:

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela un retroscena che riguarda Aurelio De Laurentiis e il centrocampista della Dea.

Teun Koopmeiners non costa più i 15 milioni di euro che chiese l’Az in quell’era ormai geologica, adesso ce ne vogliono una quarantina. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela un retroscena che riguarda Aurelio De Laurentiis.

"Aurelio De Laurentiis ha telefonato all’Atalanta qualche giorno fa ed ha puntato al cuore del problema: «Lo vendete?». Si barcolla dinnanzi a domande del genere, perché nel calcio non ci sono segreti, soprattutto a certi livelli: «Altra domanda, please...!?». L'Atalanta è rimasta silenziosa, aveva per la testa altro, e non si poteva dire: e le distrazioni di quel momento, tutte legate alla cessione del secolo, Hojlund allo United per 85 milioni di euro, hanno congelato le parole. L’Atalanta è consapevole delle intenzioni altrui, avendo ceduto Hojlund ha la cassa piena, può permettersi di resistere e infatti ha preparato il rinnovo con ritocco per Koop fino al 2027, però poi ci sono le variabili, le opportunità, le cosiddette offerte indecenti".