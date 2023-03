Lobotka: "Champions un sogno, ho vissuto momento difficile: non giocavo e non avevo fiducia! Stavo andando via..."

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport: "Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la forza di Spalletti che ci migliora; la serenità che ci concede la società. Poi, c’è fame dentro ognuno di noi, vogliamo lo scudetto, vogliamo regalarlo ai nostri tifosi che sono fonte di energia dentro e fuori dallo stadio. E puoi anche non star bene in quel momento, puoi non sentirti nel pieno della tua condizione, ma quando avverti la passione della gente, devi riuscire a dar qualcosa in più.

Champions? Vincerla è un sogno per tutti, quindi anche per me, ma sappiamo che è difficile, tanto. Ci sono grandi club e questo basta e avanza per definire lo spessore dei concorrenti. Ma noi non abbiamo nulla da perdere, giocheremo senza pressioni, non siamo come il Real Madrid che invece le avvertirà, e quindi saremo leggeri ma decisi. Se riusciamo a passare il turno, potrebbe succedere di incontrarli e noi li affronteremo - loro o chiunque altro - con la convinzione di potercela giocare. Il Napoli in finale non se l’aspettano.