Lobotka è uno studente diligente che presto butterà i libri

È ancora uno studente diligente, di quelli coi libri sotto al braccio, che prende appunti e li presta ai colleghi, che siede in prima fila e con attenzione partecipa a tutte le lezioni per farsi notare dal professore, zittendo indispettito chi mormora alle sue spalle. Presto non ce ne sarà più bisogno. Lo immaginiamo così, ma in campo, Stanislav Lobotka, regista educato che fa ciò che l'allenatore gli chiede, anche cose che prima non era abituato a fare. Studiando Demme, che per Gattuso è indispensabile, sta imparando a giocare di prima, antepone l'estro all'essenziale, rischia quasi zero e lo fa per farsi apprezzare, per piacere, per convincere. Segue per passare l'esame pur sapendo, perché ha talento, di potercela fare anche standosene in giro con gli amici.



Lobotka non è un regista e un dato lo conferma: col Torino ha toccato 69 palloni con 59 passaggi riusciti. Ma sono pochi, i palloni giocati, rispetto ai compagni: Di Lorenzo e Hysaj 101, Fabian 86, Maksimovic 79. Lobotka non ha quella capacità, che è tipica di Demme, di farsi trovare sempre al posto giusto, diventando invitante scarico per i compagni oppure ostacolo alle ripartenze avversarie. Ma ha grinta, è un guerriero, non si risparmia e corre, anche veloce, recuperando e ringhiando - alla Gattuso - su tutti.

Altre le vere qualità di el Lobo ed è bastato un istante per accorgersene. In area avversaria, dove si può anche perdere palla, Stanislav è stato Lobotka: palla c'è palla non c'è, gioco di gambe prelibato, un dribbling secco che ha infiammato il pubblico. Perché Lobotka è altro: ama tagliare in due la squadra avversaria, è uno che sprinta sfruttando forza nelle gambe e baricentro passo, coi suoi strappi s'è fatto conoscere e apprezzare in Liga approfittando anche di spazi qui assenti. Per questo, in Italia, seguendo Gattuso, Lobotka "frena" ancora il suo istinto. Gioca per la squadra. Conquista il sei senza neppure sudare. In attesa di osare.