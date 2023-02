Lobotka: "Ecco cosa è cambiato da Gattuso a Spalletti. In estate nessuno credeva in noi. Su Hamsik e la Champions..."

Così Stan Lobotka parla in esclusiva al quotidiano Il Mattino degli accostamento con i grandi centrocampisti del Barcellona a cui viene paragonato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Certo, sono belli e mi inorgogliscono. Xavi e Iniesta sono due talenti che ho sempre ammirato anche perché, loro come me, hanno sempre dato l'impressione di giocare per i compagni, di voler dare un aiuto per far vincere la squadra. Perché ogni giocata deve avere come scopo portare al gol". Così Stan Lobotka parla in esclusiva al quotidiano Il Mattino degli accostamento con i grandi centrocampisti del Barcellona a cui viene paragonato.

Da Gattuso a Spalletti cosa è, quindi, scattato?

"L'ingrediente fondamentale per riuscire nella vita è sentire la fiducia di chi ti sta attorno. Ecco, quando è arrivato Spalletti al Napoli ho avvertito che le cose erano cambiate, che era arrivato il mio momento. L'ho sentito parlare di bel calcio, di gioco di squadra ed era proprio il mio modo di intendere il calcio. È stato l'allenatore il fattore mentale fondamentale per la mia svolta".

Come si sta con 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica?

"Come posso nascondere che si sta una favola? È bello stare così in alto, ma non siamo ancora blindati. Non è finita con 16 partite ancora da giocare: non sono poche, sono tantissime. Perché potremmo anche perdere prima o poi anche se noi speriamo di non perdere mai più. Noi dobbiamo continuare a scendere in campo senza pensare di essere così in alto".