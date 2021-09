Lobotka: "Grazie a Spalletti ho fiducia, Gattuso non si interessava a me come lui. Non volevo partire"

Dal ritiro della sua Nazionale, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato a Sport Aktualit dell'inizio della sua stagione: "Sento la fiducia di Spalletti. Ho più spazio e sto provando a sfruttarlo. Spalletti si è improvvisamente interessato a me a differenza del vecchio allenatore. Spalletti vuole giocare di più in mezzo al campo, noi puntiamo sul calcio combinato. Mi sta bene e cerco di ripagare la fiducia. Se Gattuso fosse rimasto in squadra, avrei potuto anche perdere dieci chili e probabilmente non avrei giocato. Fortunatamente per me, è arrivato un nuovo allenatore che mi ha dato fiducia.

Mercato? Mi sentivo sicuro, quindi non volevo andare da nessun'altra parte. Cerco di rimanere positivo, anche se non è sempre facile. Per fortuna adesso mi sto divertendo. L'inizio di stagione non è stato facile. Nella prima partita abbiamo avuto un giocatore squalificato, ma fortunatamente siamo riusciti a vincere. Non è stato l'ideale nemmeno nella seconda partita, ma abbiamo ottenuto ancora tre punti. Molte squadre si sono rafforzate in Serie A, la competizione sarà un po' più equilibrata. Vogliamo entrare in Champions League e cercheremo sicuramente di vincere anche il titolo".