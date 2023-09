Lobotka, i dati smentiscono una convinzione di questa estate. Ma qualcosa è cambiato

Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in un focus approfondito sullo slovacco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"I dati smentiscono una convinzione di questa estate, cioè che Lobotka giochi meno palloni con Garcia". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in un focus approfondito sullo slovacco: "In effetti, valutando le medie a partita per rendere il paragone corretto con il passato campionato, si scopre che il regista oggi gioca 79,5 palloni di media contro i 76,14 di un anno fa. E ne tocca di più sia nella propria metà campo, sia in quella avversaria.

Allora cosa sta cambiando? Cosa fa apparire Lobo meno al centro del gioco? Intanto lo slovacco gioca maggiormente sul centro sinistra, ma il problema ovviamente non sta solo nel numero di tocchi, ma nella qualità delle giocate stesse".