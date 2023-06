Lobotka: “Mi dispiacerà non avere Spalletti, mi ha dato tanto! Sulle voci di mercato…”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, impegnato ora con la Nazionale, ha rilasciato un’intervista al portale slovacco Novy Cas

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, impegnato ora con la Nazionale, ha rilasciato un’intervista al portale slovacco Novy Cas: “Ho celebrato lo scudetto nel modo giusto. Tuttavia, non ho potuto fare quello che volevo, perché ho ancora impegni con la nazionale. Mi sento stanco dopo la stagione vissuta, non so se dipende dai tanti festeggiamenti fatti o dalle tante partite giocate (ride ndr). Sono felice che i miei muscoli abbiano resistito bene e così a lungo".

Hamsik? "Si è divertito, ha festeggiato lo scudetto come se fosse ancora un nostro compagno di squadra".

Spalletti? "Non so perché non abbia prolungato il contratto. Mi dispiacerà molto non averlo, mi ha dato tanto. Con lui abbiamo giocato un grande calcio, vediamo adesso chi lo sostituirà".

Osimhen e Kim possono andare via? "A volte è difficile credere a tutte le notizie che circolano".

I media inglesi mi accostano alla Premier League? "Quando le voci di mercato mi riguardano ne prendo atto ma dopo non ci penso più. Se il mio agente non mi chiama vuol dire che queste voci probabilmente non sono vere".