Lobotka sperava nel ritorno del Napoli dopo la promessa strappata in estate

Stanislav Lobotka crede d'aver ormai esaurito la sua esperienza col Celta Vigo. Il club spagnolo lotta per la salvezza ma lo slovacco ha voglia di ripartire altrove. Poteva farlo già l'estate scorsa, quando fu accostato al Napoli, stava per riuscirci nell'ultima, s'era parlato anche di Psg, alla fine è rimasto in Spagna ma aveva strappato una promessa: restare fino a gennaio e poi essere libero, oltre la clausola da 50 milioni che nessuno coprirebbe, di accettare nuove eventuali offerte con trattative per cifre decisamente inferiori.

Per questo a settembre disse: "In estate c’erano offerte da diversi club, ma giocherò con il Celta almeno per metà stagione. Futuro? Tutti i calciatori del Celta vogliano provare un’avventura in un club più grande in Europa e giocare la Champions League. Intanto qui sono felice, a gennaio vedremo cosa succederà”. Il Napoli è tornato alla carica e Lobotka lo stava aspettando. Sperava in un ritorno di fiamma da parte degli azzurri. Lo slovacco aveva già chiesto informazioni ad Hamsik quando nel 2018 la società azzurra valutava diverse piste per sostituire Jorginho. In questi giorni sta facendo un ripasso generale...