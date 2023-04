Lobotka: “Tutti dicevano sarebbe stata una stagione difficile, ci siamo sentiti liberi! In estate sarà difficile trattenere tutti. Su Osimhen e Kvara…”

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista all’Associated Press:

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ha rilasciato un’intervista all’Associated Press: “Vogliamo giocare in avanti per conquistare la metà campo avversaria, per segnare e per dimostrare che vogliamo vincere la partita. E non importa contro chi giochiamo. La cosa più importante è la fiducia, quando senti che l’allenatore si fida di te. Quando qualcosa va storto, Spalletti ti aiuta sempre. Quando sento la fiducia posso mostrare la mia qualità”.

Le partenze estive hanno provocato proteste da parte dei tifosi del Napoli.

“Tutti hanno detto che sarebbe stata una stagione difficile. E questo per noi è stata come la libertà. Potevamo rilassarci perché non avevamo nulla da perdere e potevamo fare quello che volevamo”.

Lobotka ha ammesso che non conosceva Kvaratskhelia

“Non ero solo io, ma molte persone, perché penso che non molte persone vedano il campionato russo o il georgiano. Ora penso che sia una delle tre, quattro migliori ali del mondo. Quando gli dai lo spazio per giocare uno contro uno non hai la possibilità di prenderlo»