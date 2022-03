Lozano dal Messico: "Ho giocato poco, mi sento fuori ritmo! Grazie a Dio c'è la nazionale..."

Da poco rientrato da un infortunio, l'attaccante messicano ha ammesso di non sentirsi ancora al meglio in un'intervista a TUDN

TuttoNapoli.net

© foto di ALBERTO LINGRIA

Contro gli Stati Uniti non ha brillato Hirving Lozano, così come in tutta la stagione con la maglia del Napoli. Da poco rientrato da un infortunio, l'attaccante messicano ha ammesso di non sentirsi ancora al meglio in un'intervista a TUDN, direttamente dal ritiro della sua nazionale: "Sto bene, tranquillo, però sento che mi manca un po' di ritmo a causa del fatto che sono stato per un po' di tempo senza giocare, infortunato, e non ho avuto grande continuità. Mi sento fuori ritmo. Grazie a Dio con i minuti che sto giocando con la maglia della Nazionale posso acquisirne".