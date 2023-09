Lozano-Psv colpo niente male: evitato l'addio a 0 ed eliminato l'ingaggio più pesante della rosa

Hirving Lozano al Psv per 15 milioni tra base fissa e bonus, scrive il Corriere dello Sport raccontando di un "colpo niente male"

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano al Psv per 15 milioni tra base fissa e bonus, scrive il Corriere dello Sport raccontando di un "colpo niente male anche per il club azzurro, non c’è che dire, considerando che l’attaccante messicano aveva il contratto in scadenza a giugno 2024 e a gennaio avrebbe acquisito lo status di svincolato: scampato il pericolo di perderlo a zero, insomma, ed eliminato dal bilancio anche l’ultimo anno di ingaggio da 4,5 milioni netti, uno dei più pesanti in assoluto della rosa".

Nell'ultimo giorno di mercato il Napoli s'è liberato anche di Karim Zedadka, 23 anni, ceduto all’FC Swift Hesper 1916, club della prima divisione del Lussemburgo mentre il centrocampista maliano Coli Saco, 21 anni, è andato in prestito ad Ancona. Demme, altro uomo con il contratto in scadenza a giugno 2014 e con un ingaggio ca 2,3mln di euro, è invece rimasto in organico. Ma fuori rosa.