Lozano va al Psv, spunta il retroscena: si è ridotto l'ingaggio per non fare la fine di Milik

Lozano è al passo d’addio, la trattativa con il Psv Eindhoven è andata avanti in maniera più lenta rispetto alle aspettative

Lozano è al passo d’addio, la trattativa con il Psv Eindhoven è andata avanti in maniera più lenta rispetto alle aspettative ma ieri ci sono stati dei passi in avanti importanti. L’offerta del club olandese è di 14 milioni di euro più 2 di bonus, è corsa contro il tempo oggi per mettere a posto tutti i dettagli di quest’affare.

Lozano ha accettato di ridursi l’ingaggio, sa bene che l’alternativa sarebbe molto dura, cioè finire ai margini della rosa come capitò a Milik prima di andare all’Olympique Marsiglia a gennaio 2021. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.