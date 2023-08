Lozano vola in Olanda: guadagnerà molto meno per tornare al Psv

Sul Corriere dello Sport si scrive dell'imminente ritorno in Olanda dell'attaccante messicano.





© foto di www.imagephotoagency.it

Eindhoven-Napoli-Eindhoven, due volte in 1.467 giorni. Quattro anni quasi precisi: il Psv ha ceduto Hirving Lozano al club azzurro il 23 agosto 2019 e il 29 agosto 2023 lo ha praticamente ricomprato. Sul Corriere dello Sport si scrive dell'imminente ritorno in Olanda dell'attaccante messicano.

"Non è ancora ufficiale, certo, ma l’operazione è praticamente chiusa considerando che il Chucky ha cominciato il trasloco e oggi volerà in Olanda per sistemare gli ultimi dettagli, sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Un triennale da 3 milioni a stagione - rispetto ai 4,5 milioni d’ingaggio dell’ultimo anno con il Napoli - che gli consentirà di tornare a vivere al centro di un progetto e di risolvere quella che ormai era diventata una situazione decisamente delicata".