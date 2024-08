Lukaku-Napoli, Romano annuncia: "Sempre più vicini, Chelsea ha deciso su Osimhen"

"Romelu Lukaku e il Napoli sono sempre più vicini!". Questo l'importante annuncio su X di Fabrizio Romano, esperto di mercato, che racconta così la trattativa tra Napoli e Chelsea per l'attaccante belga che resta l'unico obiettivo vero del Napoli per il ruolo di centravanti per accontentare la richeista precisa di Antonio Conte:

"C'è l'offerta ufficiale sul tavolo. I colloqui tra club sono ormai entrati nelle fasi chiave poiché la decisione del Chelsea è chiara: Lukaku e Osimhen sono due argomenti separati. C'è dunque focus totale sulla vendita di Lukaku, poi eventualmente su Osimhen verranno intavolati discorsi negli ultimi giorni di mercato", scrive l'esperto di mercato internazionale.

🚨 Understand Romelu Lukaku and Napoli are getting closer. Official bid on the table.



Club to club talks now into key stages as Chelsea decision is clear: Lukaku and Osimhen, SEPARATE topics.



Full focus on selling Lukaku, then Osimhen story eventually for final days. pic.twitter.com/vLnXKQaPIT