Lukaku rimandato, due 5 in pagella: "Ok il sacrificio, ma che errore in area! E non usa il fisico"

Un altro pomeriggio non da incorniciare per Romelu Lukaku. Contro l'Empoli era stato tra i peggiori in campo e col Lecce si ripete. Per La Gazzetta dello Sport la prova del centravanti belga è da 5 in pagella: "Di palloni in area ne arrivano, ma viene anticipato e quando ha l'occasione spara in curva. Non riesce nemmeno ad usare il fisico...". Molto critico anche Il Mattino, che gli riserva lo stesso voto: "Non capisce nulla dei movimenti da effettuare per farsi dare il pallone e aiutare la squadra. Il Lecce difende a zona, ma è su Baschirotto e Gaspar su cui va a sbattere più spesso. L'errore al 54' è gigantesco, al 76' controlla la palla al volo. La prima cosa buona".

Più teneri invece La Repubblica (voto 5,5) e il Corriere dello Sport (voto 6), che ne apprezza la voglia di combattere e il bellissimo stop+assist nel finale per Raspadori: "Ci prova nel primo tempo e nel secondo sbaglia un gol in area da posizione chic, ma lotta nel caos e serve a Raspadori un super assist in bello stile". Infine anche da Tuttosport arriva la sufficienza: "Si sacrifica sempre tanto per il reparto offensivo. Manca solo un gol alla sua pregevole prestazione".