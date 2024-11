Ufficiale Lukaku torna in anticipo a Napoli: ha lasciato il ritiro del Belgio

Romelu Lukaku torna in anticipo a Napoli. Dopo le indiscrezioni di questa mattina provenienti dal Belgio, che raccontavano di un patto tra il giocatore e il commissario tecnico Domenico Tedesco, ora c’è la nota ufficiale della Federazione belga, che su X ha annunciato che Big Rom e altri 4 compagni di squadra hanno lasciato il ritiro.

Dopo aver disputato la gara di Nations League contro l’Italia, terminata con la vittoria di misura della squadra guidata da Luciano Spalletti, il centravanti del Napoli salterà dunque la prossima sfida in programma contro Israele e farà rientro in Italia. Un’ottima notizia per il Napoli in vista del match al rientro dalla sosta con la Roma e per Antonio Conte, che potrà riabbracciarlo prima del previsto a Castel Volturno.