Ma quale cazzimma e grinta? Garcia l'unico motivo del ko non l'ha detto

Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa giustificando la sconfitta con quattro falli fatti e poca grinta e cazzimma da parte della squadra. Non è proprio così ma l'allenatore del Napoli non ha saputo dire l'unica cosa che andava detta: la partita è stata persa tatticamente e la colpa è ovviamente di come la gara è stata preparata.

La Fiorentina ha surclassato il Napoli giocando a calcio contro una squadra lunga con reparti distanti incapace di costruire reali occasioni da gol. Servirebbe un bagno d'umiltà da parte di Garcia lasciando da parte cazzimma o veleno come ai tempi di Gattuso. Il calcio è organizzazione e idee. Basti vedere la Fiorentina...