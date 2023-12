Ma quale contratto, Osimhen pensa solo al campo: il gesto che lascia zero dubbi

Negli ultimi mesi, a cominciare dall'estate, uno dei temi più gettonati in casa Napoli è il rinnovo di contratto di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi mesi, a cominciare dall'estate, uno dei temi più gettonati in casa Napoli è il rinnovo di contratto di Victor Osimhen. Non potrebbe essere altrimenti, vista l'importanza del giocatore e i numerosi incontri avvenuti con il suo procuratore Roberto Calenda. Se ne sta parlando parecchio anche in questo periodo, dal momento che c'è stato un nuovo confronto con l'agente.

Ma è un argomento che interessa più a tifosi e stampa - e anche la società, alla luce delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis - che al giocatore stesso. Perché intanto il neo Pallone d'Oro africano ha dimostrato di pensare solo al campo, di essere concentrato sui risultati sportivi molto di più che su quelli economici.

Se ci fosse il bisogno di un altro indizio, lo si può ricavare dal suo atteggiamento nel match di ieri contro il Cagliari. E lo sottolinea anche La Gazzetta dello Sport: "Dopo la rete del 2-1 il centravanti ha avuto un risentimento all’inguine. Il medico ha chiesto subito il cambio, ma Osimhen è voluto restare ancora un po’ in campo per difendere quella vittoria. Ecco, una risposta a chi pensa che con la discussione in ballo sul contratto il ragazzo possa “tirare indietro la gamba”. Zero dubbi.