Maledizione Lozano: infortunio durante la gara del Psv, costretto ad uscire dal campo

MULTIMEDIA FOTO - INFORTUNIO LOZANO, I MEDIA MESSICANI: "CHUCKY, LA BAMBOLA DI CRISTALLO: 4 INFORTUNI IN 8 PARTITE" Si tratta del quarto infortunio in otto partite per Hirving Lozano. Lo ricordano i media messicani di “Abcnoticias.mx” Si tratta del quarto infortunio in otto partite per Hirving Lozano. Lo ricordano i media messicani di “Abcnoticias.mx”