Maledizione Milan per Osimhen: ha saltato 6 gare su 9 contro i rossoneri a causa di cinque infortuni diversi

© foto di www.imagephotoagency.it

La sosta per le nazionali costa (di nuovo) caro a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, rientrato quest'oggi in Italia dopo l'infortunio accusato durante l'amichevole contro l'Arabia Saudita, si è sottoposto a nuovi esami strumentali a Castel Volturno che hanno riscontrato una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Una vera e propria tegola per il Napoli, ancora una volta per via della Nazionale. Lo storico dell’ex Lille con la Nigeria è infatti incredibile: sono addirittura 27 le partite saltate dal giocatore a causa di infortuni rimediati con la Nazionale, tra spalla, Covid, braccio e gamba. Alla luce di quest’ultimo stop, Osimhen salterà le prossime sei partite. Potrebbe rientrare direttamente dopo la prossima sosta di campionato per le sfide contro Atalanta (25 novembre) e Real Madrid (29 novembre) saltando così le prossime sfide contro Verona, Union, Milan, Salernitana, Union e Empoli.

Maledizione Milan per Osimhen - Tra le gare che salterà il capocannoniere in carica della Serie A ci sarà anche quella contro il Milan. I rossoneri rappresentano una sorta di maledizione per Osimhen dato che in tre anni su nove partite disputate ne salterà sei. E queste sei a causa di cinque infortuni diversi: alla spalla nella stagione 20-21, frattura dello zigomo nel 21-22, bicipite femorale nell’ottobre 2022, adduttori nell’aprile 2023, bicipite femorale nell’ottobre '23.