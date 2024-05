Manfredi apre al centro sportivo a Bagnoli: "Valuteremo insieme"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha aperto alla possibilità di un nuovo centro sportivo per il Napoli nell'area di Bagnoli

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha aperto alla possibilità di un nuovo centro sportivo per il Napoli nell'area di Bagnoli: "La destinazione ormai è chiara di tutti quelli che sono i progetti di Bagnoli che ci aprono alle decisioni sul futuro di quell'area", ha dichiarato il Primo Cittadino ai microfoni di Tv Play.

"La vocazione sportiva - prosegue Manfredi - è una vocazione importante. Deve essere uno sport sia per i cittadini che aspettano da tempo di avere un grande polmone fruibile e libero per lo sport, ma anche per creare una serie di iniziative con federazioni nazionali con cui stiamo discutendo. Si valuterà anche l'opzione del centro sportivo del Calcio Napoli, è un lavoro che facciamo insieme, però con una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata dell'area di Bagnoli".