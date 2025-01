Manna non molla Garnacho: ha l'intesa col calciatore e tiene vivi contatti con lo United

vedi letture

Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive sull'interesse del Napoli per Alejandro Garnacho

"Lo spagnolo con passaporto argentino è tornato prepotentemente alla ribalta. Per la verità non era mia uscito dei radar e neppure dalla pole position delle preferenze di Conte". Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive sull'interesse del Napoli per Alejandro Garnacho: "Manna continua ad essere in stretto contatto con i dirigenti dello United ed in particolare con Matt Hargreaves (con cui si era incontrato a inizio mese a Milano senza però riuscire a trovare la quadra) per capire se ci sono margini di trattativa.

Il diesse azzurro ha già un'intesa di massima con Alejandro (contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione a scalare). L'ostacolo è proprio il Manchester che, sebbene abbia leggermente abbassato le pretese faraoniche per il gioiellino cresciuto nella propria Academy, continua a chiedere una cifra di circa 65 milioni di euro per il suo cartellino, Il Napoli si è spinto fino a 55 (comprensivi di bonus) e la forbice resta alta".