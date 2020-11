Maradona, intervento riuscito: il quadro clinico potrebbe allungare i tempi del ricovero

Diego Armando Maradona è stato operato con successo per edema cerebrale presso la clinica Olivos di Buenos Aires. A riportarlo è il quotidiano argentino El Clarìn. A effettuare l'operazione, insieme col suo team, Leopoldo Luque, medico personale di Maradona dal 2016. Prima che iniziasse l'intervento, iniziato intorno alle 21 e durato circa un'ora e mezza, Maradona si è sottoposto a una serie di esami - compreso un tampone - e la tomografia computerizzata è stata ripetuta per verificare la lesione. Come ha potuto scoprire El Clarín, la famiglia aveva messo in dubbio la decisione presa ore prima dal medico. Ha anche chiesto di ritardare l'intervento, una posizione che Maradona ha preso come sua, che alla fine ha ceduto all'evidenza clinica. Diego trascorrerà alcuni giorni dopo l'intervento che non sono stati ancora specificati. Dipende dalla sua evoluzione, che potrebbe essere un po' più complessa del solito (non più di 72 ore) a causa del quadro clinico in cui è entrato nella clinica La Plata lunedì pomeriggio.