Marfella a KK: "Da napoletano vivo un sogno! Kvara e Osi impressionanti! Su Meret e Gollini..."

Davide Marfella, portiere del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non vediamo l'ora di affrontare questa partita in Champions. Lavoriamo per preparare quella di campionato e cercheremo di farlo al meglio. Affronteremo la gara senza problemi e sempre allo stesso modo".

Che rapporto hai con Gollini e Meret? "Rapporto splendido con Alex, è il mio fratello maggiore. Gollini è arrivato da poco e si è inserito subito bene nel gruppo. Mi hanno dato tanto anche Ospina e Sirigu in passato. Sto crescendo tanto grazie a loro. E' un onore essere allenato da lui, grandissimo allenatore e grande persona. Ci dà tanto come gruppo ma anche individualmente. Anche grazie al merito del mister e dello staff, ci hanno fatto capire che il lavoro ripaga sempre, ci hanno dato questa mentalità".