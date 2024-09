Mario Rui fa causa al Napoli! Interpellata l'AIC, vuole il reintegro in squadra: la situazione

vedi letture

Mario Rui, con una lettera inviata nelle scorse ore al Napoli attraverso l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), chiede il reintegro in prima squadra.

Mario Rui, con una lettera inviata nelle scorse ore al Napoli attraverso l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), chiede il reintegro in prima squadra. La notizia arriva dall’edizione online de Il Mattino, che scrive: “Da quando è terminato il ritiro di Castel di Sangro, infatti, è scivolato fuori dal gruppo della prima squadra e si allena da solo. Con questa richiesta, il calciatore chiede di tornare ad allenarsi con i compagni.

Da parte del Napoli, chiaramente, non cambia la posizione. Il giocatore, in ogni caso, non rientra nei piani del club. Quindi, pur se dovesse tornare ad allenarsi con il resto della squadra, non verrebbe convocato per la gara di Coppa Italia contro il Palermo e neanche per le successive di campionato visto che non è stato inserito nella lista Serie A”.