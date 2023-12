Mazzarri a Dazn: "Superiori fino al rosso di Politano. Passerò alla difesa a tre? Sembra una barzelletta"

Nel post-partita di Roma-Napoli, il tecnico azzurro Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Nel post-partita di Roma-Napoli, il tecnico azzurro Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono convinto per come stavamo giocando in quel momento, per il possesso palla e tutto il resto eravamo superiori. A Politano gli è stata tirata la maglia per un quarto d’ora. Espulsione esagerata? Non parlo degli arbitri. Non siamo stati cinici in zona gol, ma a parte l'occasione di Belotti ha fatto molto di più il Napoli. Eravamo partiti benissimo e pensavamo di andare in vantaggio, poi è andata come è andata e pensiamo alla prossima”.

Prenderete giocatori per cambiare il modulo? “Dopo due partite mi si chiedeva perché non cambiavo modulo. D'accordo con il presidente, son venuto perché mi piaceva la squadra col 4-3-3. Per i giocatori si vedrà dopo, ma se la squadra che attacca e fa tanto possesso palla vuol dire che la strada è giusta. A livello di gioco, non facciamo male: giochiamo simile all'anno scorso, ma con giocatori meno in forma. Per una volta che faccio la difesa a quattro, perché ritengo la squadra idonea, mi sembra assurdo il pensare di passare a tre”.

Pochi tiri, quanto tempo ci vuole per ritrovare la brillantezza? “Qualche tiro si è fatto. Bella domanda, se vai in una grande squadra quando giochi ogni tre giorni non puoi allentare e ritrovare la brillantezza. Non era facile fare richiami, bisogna aspettare qualche sosta e qualche ragazzo che riposa”.

Il Napoli non dovrebbe qualche arma in più per trovare il gol? “Sono d’accordo, qualche cosa abbiamo già provato a farla. Col Cagliari dopo il pareggio abbiamo messo Raspadori, e in quella posizione è stato decisivo. Qualcosa già stiamo provando a fare, bisogna trovare movimenti diversi anche sugli esterni”.