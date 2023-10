Mazzarri e la frase che dovrebbe far riflettere Garcia

"Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. Ma finisce qui. Non ho sentito nessuno del Napoli. Sono balle”.

Il passato insegna, perché i nani siamo spesso noi e i giganti quelli venuti molto prima. Anche quando la distanza temporale non è esagerata, c’è sempre un motivo valido per voltarsi indietro. Per apprendere nozioni che saranno utili per proseguire il cammino, sperando di tenere la stessa andatura. Riflessioni che forse avrà fatto in questi ultimi giorni anche Rudi Garcia, dopo una prima fase di totale rifiuto al passato.

A far tornare attuale l’argomento è stato uno che a Napoli ha combinato tante cose buone e lasciato un ricordo profondo. Il suo Napoli, quello di Walter Mazzarri, aveva una forte identità ed una caratteristica forse unica: non mollare fino al fischio finale.

"Il Napoli che mi piaceva tanto l’anno scorso con Spalletti me lo sono studiato a memoria. Conosco tutti i movimenti che facevano, questo fa parte di me. Ma finisce qui. Non ho sentito nessuno del Napoli. Sono balle”.

Così l’ex tecnico azzurro ha parlato del Napoli dello scudetto. Parole di grande ammirazione e grande umiltà, quella che forse è mancata all’attuale tecnico azzurro con quella dichiarazione che è stata spesso usata contro di lui.

“Io ho il mio calcio, non conosco il passato” aveva detto Garcia lo scorso 2 settembre, una presa di posizione troppo netta e che non ha per niente aiutato nel suo inserimento. Le parole di Mazzarri dovrebbero far riflettere molto Garcia…

