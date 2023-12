Mazzarri effetto placebo e la simbiosi Kvara-Mario Rui

La prestazione di sabato è la conferma della cura Mazzarri, che sta pian piano ristabilendo la fiducia dei calciatori nei propri mezzi

“L'effetto placebo si riferisce al risultato dell'assunzione di un farmaco senza valenza (biologica): il paziente convinto dell'efficacia del rimedio, ottiene miglioramenti in termini di salute pur senza assumere alcun farmaco”. Il Napoli convalescente sta pian piano guarendo, da una ferita che forse era solo nella sua mente. La prestazione di sabato è la conferma della cura Mazzarri, che sta aiutando i calciatori a ristabilire la fiducia nei propri mezzi, anche se, per ammissione del mister, su qualcuno c’è ancora da lavorare: “Kvara? Se c'è stato un cambio dell'allenatore è perché c'era anche qualche problema di fiducia. Ora sente una pressione addosso”.

Contro il Cagliari, il Napoli chiude con il 67% di possesso palla, 21 tiri di cui 5 in porta, e un dominio di campo affermato con baricentro alto e riaggressione immediata. Nel match di di sabato i tocchi in area avversaria sono 47 e i passaggi nell’ultimo terzo di campo 55, dati ben più alti rispetto alla media stagionale (rispettivamente 29 e 38).

Ci siamo poi subito ricordati dell’importanza di Mario Rui: con il portoghese in campo Kvaratskhelia può divertirsi a calpestare diverse zolle di campo, beneficiando delle sovrapposizioni del terzino. In questa stagione, il georgiano ha messo a referto 4 gol e 2 assist quando Mario Rui era in campo, in assenza del portoghese solamente 1 rete (e 2 assist). In aggiunta va considerato l’apporto che il Maestro dà in tema di cross e costruzione di gioco. Rimane ancora da limare la fase difensiva, che pare necessiti di un innesto a Gennaio: ben 1.12 gol attesi concessi al Cagliari, o ancora nell’ultima sfida con il Braga i portoghesi sono arrivati al tiro 19 volte. Troppe.

(dati Opta)