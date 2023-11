Mazzarri, subito feeling con Osimhen: retroscena da Castel Volturno

Il bomber azzurro dovrebbe rientrare per la gara del 25 novembre contro l'Atalanta o comunque conta di esserci per quelle successive.

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Mazzarri, per creare i presupposti di una buona ripartenza, ieri ha cominciato a costruire il feeling con Victor Osimhen, ancora infortunato, ma che ieri ripresosi dall’influenza è rimasto accanto al suo nuovo allenatore. Il bomber azzurro dovrebbe rientrare per la gara del 25 novembre contro l'Atalanta o comunque conta di esserci per quelle successive.