Mazzarri sul Barcellona: "Sarà particolarmente difficile, ma sfida affascinante"

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di Champions League. Questo il commento del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, al sorteggio di Nyon e diffuso dal club azzurro sul proprio sito web:

"Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante", le parole di Mazzarri sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League".