McTominay, ci siamo! Oggi si chiude: United sta per autorizzare viaggio in Italia

Ci siamo per l'arrivo di Scott McTominay in Italia, al Napoli. Oggi è il giorno decisivo come scrive Fabrizio Romano sui social. Il Manchester United, che ha appena preso Ugarte dal Psg, è pronto ad autorizzare il volo italiano per lo scozzese, ma prima è in attesa della definizione degli ultimi passaggi formali. Affare da 30 milioni più rivendita del 10% a favore del club inglese.