Video McTominay, l'impatto con Napoli e il Maradona: “Diego è il più grande, grato di essere parte di questa storia. Sono qui per vincere!"

Oggi alle 17:48 In primo piano

La SSCNapoli ha dedicato allo scozzese un video dal suo sbarco a Capodichino fino alla sua prima volta al Maradona.

Tra i grandi acquisti del mercato estivo del Napoli c'è senza dubbio Scott McTominay, arrivato a titolo definitivo dal Manchester United. La SSCNapoli ha dedicato allo scozzese un video dal suo sbarco a Capodichino fino alla sua prima volta al Maradona. Di seguito la clip pubblicata dal club azzurro su Youtube.

McTominay indossa la maglia azzurra per la volta al Maradona: "E' uno stadio bellissimo. Questa maglia è incredibile, mi piace tantissimo".

Al cospetto della statua di Maradona: "Maradona è il giocatore più iconico ad aver giocato in questo stadio, è un'icona per questo sport. Sono grato di essere parte di questa storia e giocare in questo stadio. Ho la pelle d'oca. C'è magia nel suo piede sinistro, è stato il più grande della storia"

Entrando per la prima volta nello spogliatoio del Maradona: "E' perfetto, è bellissimo. Davvero bello, mi piace tantissimo".

La battuta durante lo shooting fotografico: "Qui siamo per vincere non per scattare foto"