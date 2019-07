Mediaset, la bomba di Barzaghi: "Domani incontro ADL-Wanda Nara per superare la Juve, le cifre"

Il Napoli cerca un attaccante e Sportmediaset rilancia la pista Mauro Icardi. Secondo Marco Barzaghi, inviato dell'emittente sull'Inter, il presidente De Laurentiis sarebbe pronto al tutto per tutto per convincere l'argentino a scegliere il progetto azzurro e non la Juventus, tanto che sarebbe in programma per domani un incontro segretissimo con Wanda Nara per non lasciare nulla di intentato.

CIFRE - La proposta della società partenopea all'Inter - si legge - sarebbe di circa 60 milioni di euro. Ma non solo. Il collega rivela che il patron azzurro avrebbe in mente un contratto quinquennale da presentare all'ex capitano nerazzurro, che andrebbe a guadagnare circa 8 milioni di euro tra parte fissa e variabile (bonus).