Mediaset - Lobotka, emissari di ADL a lavoro: si cerca uno sconto sulla clausola

Il mercato resta il tema caldo anche durante queste feste natalizie, ovviamente anche in casa Napoli. Il nome sbucato (nuovamente) per la squadra azzurra è quello di Stanislav Lobotka (25), slovacco del Celta Vigo, come riportato anche dal portale sportmediaset.it: "Amrabat per giugno, Lobotka subito. Il Napoli prova a dare l'assalto al centrocampista del Celta di Vigo per regalare a Rino Gattuso l'atteso rinforzo in mediana. Gli emissari di mercato di Aurelio de Laurentiis sono al lavoro per trovare la quadra con il club spagnolo e strappare uno sconto di oltre il 50% sulla clausola rescissoria fissata a 50 milioni per il giocatore slovacco.