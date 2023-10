Meluso a Dazn: "Non avere Osimhen non è mai positivo, ma in attacco c'è grande competitività"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima del big match contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN.

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima del big match contro il Milan è intervenuto al microfono di DAZN: "Tutte le partite sono importanti. Questa è una gara che crea stimoli maggiori, ma io credo che il Napoli abbia una rosa altamente competitiva per stare nelle parti alte della classifica. Vincere aiuta a vincere, le vittorie sono un toccasana per qualsiasi problema si venga a creare. Il passato è passato, ora pensiamo alla partita di stasera. Cerchiamo di arrivare più in alto è possibile".

L'assenza di Osimhen può essere un vantaggio dal punto di vista della responsabilizzazione del gruppo? "Non avere un giocatore come Osimhen non è mai positivo, da ogni punto di vista, ma la nostra rosa nella posizione del centravanti è completa, abbiamo tre calciatori di gran valore. Abbiamo Simeone, un calciatore di talento, in panchina. Raspadori è titolare in Nazionale spesso, c'è grande competitività in avanti e possiamo sempre schierare una formazione competitiva".