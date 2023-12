Meluso a Dazn: "Osimhen? Aveva voglia e piacere di continuare con noi. Zielinski? Stiamo trattando"

Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn.



Nel pre-partita di Roma-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn.

L'ultima sconfitta con il Frosinone?

“Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più. Non ci riconosciamo in questa sconfitta, ripartiamo con impeto e voglia. Ho visto la squadra in questi giorni e questa sera faremo sicuramente una partita accorta sotto il profilo dell’attenzione”.

Il rinnovo di Osimhen? La clausola di 120-130 milioni?

“Nei dettagli non entro, fa solo piacere che abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un giocatore importantissimo e il giocatore aveva la voglia e il piacere di continuare il rapporto con il Napoli. Lo ha dimostrato con i fatti, come anche i suoi compagni”.

Il mercato? Il futuro di Zielinski?

“Per Elmas c’è un accordo con il Lipsia, ancora non siglato ma dovrebbe essere ceduto. Noi non dipendiamo da un solo giocatore, quello che è importante è il gruppo, un gruppo che l’anno scorso ha fatto un percorso importante. Quest’anno ci stanno mettendo l’anima per ripetersi, ma le cose stanno venendo meno bene. Zielinski ha espresso la volontà di trovare un accordo, si sta ancora lavorando e si continuerà nelle prossime settimane”.