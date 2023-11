Meluso a Dazn: "Rinnovo Zielinski? Vuole rimanere, si lavora per accordo e c'è fiducia! Osimhen tornerà..."

Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna sul campo della Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ds del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna sul campo della Salernitana: “Le partite per il Napoli sono tutte importanti, dobbiamo riagganciarci alle zone alte e dobbiamo cercare di ripetere una stagione eccezionale come l’anno scorso.

Rinnovo di Zielinski? Lui vuole rimanere e lo dimostra con i fatti, stiamo lavorando per far sì che questo avvenga. Sono fiducioso.

Osimhen? Per motivi suoi è andato in Nigeria con il permesso della società e rientrerà quando lo avrà risolti, compatibilmente con i suoi obblighi. È infortunato e sta facendo un percorso riabilitativo. Prima possibile tornerà”.