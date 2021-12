Mertens a Sky: "Futuro? C'è opzione di rinnovo a favore del Napoli. Spero di restare"

L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la sfida contro l'Atalanta. "Per me è sempre bello giocare qui, è stato un anno duro, ho visto la sua famiglia e le sue difficoltà".

Pensavate a un Napoli così positivo?

"Sì, ma non dobbiamo dimenticare perché stiamo facendo bene, peccato per gli infortuni, dobbiamo continuare per le persone che ci sono e gli altri torneranno".

A quale Napoli si avvicina?

"Non voglio fare paragoni, io penso che i giocatori che abbiamo preso siano forti, che possono fare la differenza, quelli rimasti fanno bene".

Ci sono novità sul contratto?

"A me piace giocare qua, vediamo e speriamo. Se non si fa si dà la mano e si ringrazia, io sono onorato di stare qui. Un giorno finirà, speriamo il più lontano possibile. Un giorno dovrò lasciare il posto".

C'è un'opzione per allungarlo?

"Sì, è a favore di Napoli, ma vediamo. Io spero di sì".