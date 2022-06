Mertens ci ripensa? Il Mattino: "E' pronto a rinunciare a 2mln all'anno per restare!"

Dries Mertens potrebbe restare a Napoli. Non perché De Laurentiis accetterà la sua richiesta d'ingaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens potrebbe restare a Napoli. Non perché De Laurentiis accetterà la sua richiesta d'ingaggio, ma perché lui, come riporta Il Mattino, pare sia disposto a rinunciare a due milioni per restare: "La distanza, che sembrava incolmabile, poco alla volta è diventata sempre meno. E allora, poco alla volta, l'ipotesi Napoli ha iniziato a prendere sempre più piede nella testa di Mertens, che per i napoletani non ha mai smesso di essere Ciro. Ecco perché adesso il belga sarebbe disposto a rivedere le richieste di un mese fa, rinunciare a qualcosa (quasi la metà) tra ingaggio e bonus, e sposare ancora la causa azzurra".