Mertens, offerto biennale alle stesse cifre. Ma dall'estero spuntano top club di Premier e Bundes

Al Napoli per il settimo anno consecutivo, Dries Mertens potrebbe essere giunto al capolinea. Il suo contratto, infatti, scadrà il prossimo giugno e al momento non è ancora arrivato il rinnovo di contratto. Ma il Napoli si sta muovendo concretamente, perché sa che l'attaccante belga è uno dei migliori in questo momento e, in realtà, già da qualche anno è così. Per questo il club azzurro ha offerto altri due anni di contratto alle stesse cifre attuali, dunque a 4 milioni di euro a stagione.

SIRENE ESTERE - 'Ciro', come ormai lo chiamano a Napoli, è molto legato alla sua squadra e all'ambiente e - come si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - non prende in considerazione l'ipotesi Cina. Preferirebbe restare in azzurro o, al massimo, restare in un campionato europeo competitivo: in Bundesliga è seguito da Borussia Dortmund e Bayern Monaco, in Premier League può muoversi l'Arsenal. Spuntano anche nuove pretendenti, dunque. Il futuro di Mertens è ancora un rebus.